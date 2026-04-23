九州電力が川内原子力発電所の構内への設置を計画する乾式貯蔵施設についてです。原子力規制委員会が23日、原発を訪れ、設置予定の周りの斜面などの安全状況などについて現地調査を行いました。川内原発の現地調査に訪れたのは、原子力規制委員会の山岡 耕春 委員や原子力規制庁の職員ら9人です。九州電力は、冷めた使用済み燃料を水を使わずに保管できる乾式貯蔵施設の整備に向け、原子力規制委員会に設置の許可を申請してい