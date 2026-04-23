諫早市に「アメリカンクッキー」の専門店がオープンしました。 開店させたのは、元地域おこし協力隊の女性です。 1枚で満足感たっぷりのこだわりのクッキーを提供します。 濃厚なチョコレート味や、カボチャとレーズンが入ったものも。 （栗山真乙アナウンサー） 「手のひらサイズのクッキーで、持っているだけでおいしそうな香りがする」 直径約10cmの大きなサ