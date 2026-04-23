演歌歌手の大月みやこが４月２３日に傘寿（８０歳）の誕生日を迎え、大阪・新歌舞伎座でコンサート「８０ｔｈＢｉｒｔｈｄａｙＣｏｎｃｅｒｔ大月みやこ〜このひと時今もあなたと〜感謝をこめて…」を開催。ファン約１５００人が会場に詰めかけた。純白のドレスと白ジャケット姿で登場した大月は、唱歌「ふるさと」、「大阪で生まれた女」のひと節をピアノ伴奏のみで歌唱し、第一景の幕が開けた。歌手を志して大阪駅ゼ