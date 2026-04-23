「めっちゃかわいかった」「最高すぎる」「個性あふれる演技力」――静岡・山梨エリアで放映がスタートした新TVCMを観た視聴者から、そんな声がXで上がった。CMで主人公を演じているのが、タレントの西東しおりだ。ABC新CM「すぐそこにあるワクワク」シリーズの続編に出演した西東しおり○2025年10月に「齋藤栞」から「西東しおり」に改名静岡・山梨・長野・愛知でパチンコホール展開するABC。同社による「すぐそこにあるワクワク