【その他の画像・動画等を元記事で観る】全4クール、1年間にわたる壮大な物語を駆け抜けたオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』（以下、『プリオケ』）。全50曲を超える膨大な楽曲群と、劇中の芝居に歌をシンクロさせる「歌アフレコ」という至難の業は、いかにして成し遂げられたのか。放送を終えた今だからこそ明かせるプロジェクトの裏側と、劇中のキャラクターと共に歩み、劇的な成長を遂げたキャストたちへの