【モデルプレス＝2026/04/23】Aぇ! groupは6月17日に4th Single「でこぼこライフ」をリリース。この度「おそ松さん盤」のジャケット写真が公開された。【写真】Aぇ! groupメンバー、韓国で美容施術 ビフォーアフターに絶賛相次ぐ◆Aぇ! group「おそ松さん盤」ジャケット写真公開本ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映した仕