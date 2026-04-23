【モデルプレス＝2026/04/23】Prime Videoにて配信されている、年の差を超えた友情と再会を描く映画「港のひかり」。日本を代表するレジェンド・舘ひろしと、圧倒的な存在感を放つ実力派・眞栄田郷敦。この2人が織りなす、エモーショナルな物語を解説する。【写真】舘ひろし＆眞栄田郷敦、血まみれで抱き合う◆「港のひかり」藤井道人監督とキャメラマン・木村大作氏が放つ至高の一作。全編35mmフィルムの美麗な映像美の中、血縁を