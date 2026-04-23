【モデルプレス＝2026/04/23】女優の森七菜が4月22日、自身のInstagramを更新。幼い子どもの姿を公開し、森の幼少期の写真ではないかと注目を集めている。【写真】24歳人気女優の「幼少期？」口開けて寝る子どもの自然体ショット◆森七菜、子どもの写真を公開森は小さな子どもが写った写真を投稿。家庭の食卓の椅子に座りながら、口を開けて寝てしまっている子どもの自然体で可愛らしいショットとなっている。◆森七菜の投稿に反響