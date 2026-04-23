「今って日本人に『景気いいぜ』っていうモードがないのが悲しいので、ちょっとバブリーでいたいと思いますよね。『ライブに来たらなんかアガる』みたいな、礼賛はそのテンション感を出せると思ってるので、景気が良さそうな5人でいておきたい」ミュージックタウン音市場での沖縄公演で一旦ファイナルを迎え、4月22日に延期になっていた新潟の振替公演を行い、全日程を終えた「礼賛 ONEMAN TOUR 2026『超超超BUSYツアー』」は、新