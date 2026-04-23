警察の「だまされたふり作戦」で、特殊詐欺の「受け子」2人が逮捕されました。 【写真を見る】警察の“騙されたふり作戦”で特殊詐欺の受け子2人逮捕 女性から1500万円だまし取ろうとした疑い すでに4000万円の被害にあっていた女性にメッセージが…名古屋 逮捕されたのは、横浜市の派遣社員 吉川忠雄容疑者65歳と自称高校生の18歳の女です。 警察によりますと2人はおととい、証券会社の従業員になりすまし、名古屋市港区