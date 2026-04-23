ドル指数は小幅続伸、中東情勢の混迷続く＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に続伸している。中東和平協議での米国とイランの合意が遠のくなかで、両者は引き続きホルムズ海峡を封鎖している。直接的な攻撃の応酬は回避されているものの、一触即発の面は否めない状況になっている。有事のドル買い圧力が根強くみられている。 ドル指数は東京午前に９８．７３７まで上昇した。イランでの爆発音の報道に敏感にドル買いの動きを