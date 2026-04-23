◆第３３回中四国春季大会山陰支部予選（１８、１９日・東郷運動公園野球場ほか）▽中学生の部・決勝大山ボーイズ８−７浜田ボーイズ「第３３回中四国春季大会」山陰支部予選は１９日に決勝が行われ、大山ボーイズが１位突破を決めた。準優勝は浜田ボーイズ。ベスト４の鳥取ボーイズ、八頭ボーイズと４チームが本大会へ進んだ。自慢の打力で１位突破を決めた。大山は１３安打８得点で、最大４点差を逆転勝ち。岩谷主将は