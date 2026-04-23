今月限りで現役を引退する石神深一騎手＝美浦・フリー＝が、今週末に騎乗する２鞍がジョッキーとして最後のレースとなる。土日ともに京都でプレー。土曜４Ｒはゴールドブリーズ（牡８歳、美浦・深山雅史厩舎、父トゥザワールド）、日曜４Ｒはフジフォンテ（セン７歳、美浦・粕谷昌央厩舎、父ロージズインメイ）の手綱を執る。石神深騎手は「いつも通り平常心です。最後に勝てればもちろん最高ですけど、欲張っていいことがあっ