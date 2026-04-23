グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が２３日、京セラドーム大阪で東阪ドーム公演「ＪＯ１ＤＥＲＳＨＯＷ２０２６‘ＥＩＥＮ永縁’」の大阪２日目公演を行い、全米デビューと北米ツアーの開催を発表した。デビュー６年目にして大きな夢をつかんだ。アメリカ進出に伴い、秋頃にＵＳオリジナルのＥＰ（発売日未定）をリリースすることが決定。１０月にカナダ・トロント公演から、米ニューヨーク、シカゴ、サンフランシス