東京大学大学院をめぐる贈収賄事件で、高額な接待をしたとして贈賄の罪に問われている「日本化粧品協会」代表理事の男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。「日本化粧品協会」の代表理事・引地功一被告（52）は、2023年3月から翌年の8月にかけて、東大大学院元教授の佐藤伸一被告（62）ら2人に対し、共同研究で便宜を図ってもらう見返りに、あわせて380万円相当の接待をした贈賄の罪に問われています。きょうの初公判で、