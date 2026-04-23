23日の東京株式市場で日経平均株価が史上初の6万円台をつけました。ただ、いったん6万円を超えた後は、達成感などから利益確定の動きが出てマイナスに転じ、終値は445円安の5万9140円でした。市場では戦闘終結後を見据え、AIや半導体関連の株価上昇が続いていますが、今後は、中東情勢を受けて値下がりしている銘柄などにも上昇の流れが広がるか注目されます。