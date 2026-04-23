アメリカ・フロリダ州にある住宅の前で、車いすを押す女性。なぜか車いすから離れ、じっと観察しています。すると、車いすが不気味な音を出し、突然発火し爆発しました。映像では、衝撃で塊のようなものも吹き飛んでいるのが確認できます。女性が押していたのは電動車いすで、爆発した原因はそのバッテリーだとみられています。一方、カナダの消防局が公開した、炎に包まれる住宅の映像。火の手が上がる前、住宅の中には犬がいまし