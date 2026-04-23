◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト（23日、マツダスタジアム）広島とヤクルトの試合中、球審が頭につけるフェイスガードの装着に苦戦し、試合が一時中断しました。試合は3回ウラの岡本駿投手の打席が始まる直前、土山球審がフェイスガードを手に装着に苦戦する様子を見せます。防具の金具がなかなかつかず苦笑い。最終的に裏へ下がり一時中断となりました。