23日午後6時58分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは1.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の鹿児島出水市です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県鹿児島出水市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情