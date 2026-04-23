佐賀県の中央部、多久市の県道を車で走っていると、前に複数の茶色い影が飛び出してきました。犬が5匹、車にかまわず道路の真ん中を歩き回り、中には座り込んでしまう犬もいました。首元に首輪は見えません。犬たちは40秒ほど停止した車の前でじゃれ合うと、すぐ脇を抜けて去っていきました。警察によると、犬5匹の遺失届や保護をしたという情報はなく、飼い犬か野犬かも分かっていません。佐賀県はこのような犬を見つけた場合、近