“AI議事録”サービスを手がける「オルツ」の粉飾決算事件をめぐり、金融商品取引法違反の罪に問われた元幹部2人に検察側は懲役3年を求刑しました。AIを使った議事録作成サービス「AI GIJIROKU」を手がける「オルツ」と、その幹部だった浅井勝也被告（46）と有泉隆行被告（53）は、元社長や前社長と共謀し、オルツの売り上げを水増しして有価証券報告書などに虚偽の記載をした罪に問われています。2人はこれまでの裁判で起訴