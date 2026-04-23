側近によると、天皇、皇后両陛下は、岩手県大槌町の山林火災について、「一刻も早い鎮火を願っている」と話されているという。同町は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象となっていることから、両陛下は不安な思いで過ごす住民を案じられている。両陛下と長女愛子さまは、東日本大震災から１５年にあたり、３月に同町を訪問する予定だったが、両陛下に風邪の症状があり、延期された。