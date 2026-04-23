藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第97期棋聖戦決勝トーナメントは23日、羽生善治九段（55）と広瀬章人九段（39）の準決勝が東京・将棋会館で指され、後手・羽生が92手で勝利した。羽生は2022年度王将戦以来3年ぶりのタイトル戦出場へ王手。決勝はすでに進出を決めた服部慎一郎七段（26）と対戦する。振り駒の結果、先手になった広瀬が相掛かりへ進めた。中盤、銀桂交換で駒損する代償にもう1枚、広瀬の桂