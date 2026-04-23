J2徳島は23日、公式サイトを更新。過去に同クラブに所属したブラジル人DFカカの移籍に関し、移籍金の未払いがあるとしてブラジル1部コリンチャンスを国際サッカー連盟（FIFA）に提訴したと発表した。クラブは「2021シーズンに加入し2024シーズンまで在籍（うち2023シーズン途中から2024シーズンまでは期限付き移籍にてアトレチコ・パラナエンセとコリンチャンスに所属（両クラブはいずれもブラジル））したカカ選手（Caca）に