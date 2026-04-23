あこがれのグループに入れた喜びと、お金の不安が同時に押し寄せてくる状況、かなりしんどいですよね。笑顔でランチを楽しむふりをしながら、心の中では必死に計算している…。美味しいはずの料理も美味しく感じられなくなってきました。このまま無理をし続けると、どこかでガタがきそうな予感しかしません…！>>【まんが】ママ友ランチがつらい(ウーマンエキサイト編集部)