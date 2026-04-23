JR大阪駅前の再開発区域で11月に開園する「うめきたの森」（画面左）＝23日、大阪市北区三菱地所などは23日、JR大阪駅前の再開発区域「うめきた2期（グラングリーン大阪）」（大阪市北区）内の「うめきたの森」を11月20日に開園すると発表した。開園でグラングリーン大阪全体の約9割が開業する。うめきたの森は、うめきた公園の北側に位置する。落差約3メートルの滝や池に加え、ヤマザクラやイロハモミジなどを植える。既に開