「広島−ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）球審の土山審判員が自身のマスクに不調が生じたため、試合が一時中断した。三回の広島の攻撃が始まる直前、土山球審は本塁の後方で自身のマスクのベルト部分を調整。しかし、うまくいかなかったのか、一度、グラウンドを離れた。しばらくして土山球審はマスクを手にグラウンドに戻り、試合が再開した。