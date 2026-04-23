俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。NHK連続テレビ小説「虎に翼」への出演を振り返った。郄橋は新潟県三条市出身で「そこの本当に金物屋の息子だったんで」と告白した。24年には「虎に翼」に出演したが、司会の黒柳徹子が「あれお父さまにお見せになりたかった」と振ると、「そうですねえ。あんなことないと思いますけれども」としみじみと語った。「新潟県