五城目町の死体遺棄事件について、警察は死亡していた男性の死因は「肺炎による病死の疑い」と発表しました。五城目警察署の調べによりますと、この事件は五城目町馬場目にある住宅で先月下旬から22日まで男性の遺体を自宅に放置したとして、佐々木芳孝容疑者64歳が昨夜遅く逮捕されたものです。佐々木容疑者は弟と2人暮らしで、警察の調べに対し容疑を認め「亡くなったのは弟だ」と話しているということです。司法解剖の結果、男