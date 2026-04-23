国産ゲーム市場には強力な人気IPが数多く存在する一方で、新規IPが育ちにくくなっているようにも見える。たとえば『ポケットモンスター』や『モンスターハンター』は世界中で人気を集めているものの、その盛り上がりが未来永劫続くわけではないだろう。そんな状況のなかで注目したいのが、カプコンが模索している「第4の柱」のIP戦略だ。 （関連：【画像あり】ミリオン達成の完全新規IP『プラグマタ』