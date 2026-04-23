『高慢と偏見』のダーシーに舞踏会で声をかける。ドラキュラの城に招かれた客として一夜を過ごす。もし、そんな体験ができるとしたら、普段は敷居が高く感じてあまり手に取ることがない古典文学をより楽しめるかもしれない。 （関連：【画像あり】古典文学の世界を体験できるCharacter.AIの新機能「c.ai Books」） そのような古典文学の世界に"入り込む"体験を提供するのが、最近、Character.AIが発表した「c.ai