現地４月22日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ボーンマスと田中碧を擁するリーズが前者のホームで対戦。ダニエル・ファルケ監督からの信頼を取り戻し、リーグ戦３試合連続で先発した田中は89分までプレーしたなか、２−２のドローで終わった。最終盤の判定が結果に大きく左右した。ボーンマスが２−１でリードして迎えた90＋１分、同クラブのエバニウソンがネットを揺らし、点差が２点に広がったと思われたが、非常に際