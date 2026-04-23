パルマ・カルチョに所属するGK鈴木彩艶が、自身の去就について語った。イタリアメディア『PARMA TODAY』が伝えている。セリエA2年目の今シーズンは、手術による戦線離脱があったものの、今年3月に復帰した後は正守護神として活躍する鈴木彩艶。ここまで公式戦18試合でゴールマウスを守るとともに、日本代表として控えるFIFAワールドカップ2026に向けて、好パフォーマンスを維持している。そんな鈴木に対しては、今夏の移籍市