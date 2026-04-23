ゼロトップ、もしくは偽９番と言われるポジションが、世界的に流行っている。欧州王者スペイン代表のミケル・オジャルサバルは、ゼロトップでエースの風格を見せる。同じく欧州王者のパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレは、一気にサッカーセンスを開花させた。ゼロトップ、もしくは偽９番は、トップでも、９番でもない。テクニックと戦術眼に優れた選手がトップ、もしくは９番に入り、ボールプレーを活性化し、コンビネ