アメリカでは珍しい自販機を見かけたので、友人の分までおごろうとしたのだが…!?【漫画】本編を読む／想像どおりの展開なのに笑える…!!カリフォルニア州ロサンゼルスで声優として活動するkasutera(@kasutera5)さんは、アメリカでの日常生活を漫画にしている。なかでも注目を集めたのが、日本の昭和時代を彷彿とさせる「自販機トラブル」を描いた作品だ。日本では過去のものとなった光景が、現地では今も日常的に繰り返されている