【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupがグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が6月12日に公開。このたび、同作の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」の“おそ松さん盤”のジャケット写真が公開された。 ■Aぇ! group、大阪城ホールより“重大発表”を生配信!? 本ジャケットは、数々の人気作品を手掛けているスタジオぴえろが、映画のポスタービジュアル