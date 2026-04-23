大物が次々と水揚げされ、漁港は活気づいています。佐渡市で大型の『クロマグロ』が豊漁となっています。23日朝は、200kg近い個体が水揚げされました。 23日午前9時、佐渡市両津地区の港で高々と吊り上げられたのは、丸々と太って黒光りする『クロマグロ』の巨体。重さを測ると･･･なんと190kg超え！これ以外にも23日は、100kgを超えるクロマグロが8本も水揚げされました。 佐渡のマグロは、例年5月上旬ころから50kg前後