これからの気象情報です。 24日(金)は、少し空気がヒンヤリするところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越・佐渡に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。 ◆4月24日(金)の天気 ・上越地方 朝のうちは所々で雲が広がりますが、日中から夜にかけてはよく晴れるでしょう。 最高気温は14～17℃の予想です。 ・中越地方 沿岸部は、一日を通してカラっと晴れ