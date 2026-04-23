今年の県内の特殊詐欺の被害額は、過去最悪のペースで増え続けています。警察官をかたる人物から詐欺の電話を受けた三条市の70代女性が体験を語りました。 ■詐欺の電話を受けた70代女性 「電話が来てフルネームで名前を言われたら全部信用しきって、詐欺なんて全然頭にもなく･･･。」 こう語るのは、三条市に住む70代の女性。3月31日、家の電話に大阪の郵便局員を名乗る男から電話がありました。 ■