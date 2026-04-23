23日(木)は、各地とも昨日より気温が下がって少し風が冷たく感じられました。最高気温は、新潟市中央区で17.5℃、上越市高田で19.3℃など昨日より5℃ほど低くなりました。 そして、23日(木)は天気が下り坂でこの時間は上越と中越を中心に弱い雨が降っています。ただ、24日(金)にかけては次第に天気が回復に向かいそうです。 ◆24日(金)午前9時の予想天気図 本州付近は、はじめ低気圧を含む気圧の谷となって湿った空気