毎年8月に開かれる『新潟まつり』。今年は、まつりが始まって300年の節目の年です。実行委員会は記念行事の開催を予定し、例年以上の盛り上がりを期待しています。 22日に開かれた新潟まつり実行委員会の全体会議では、今年の日程が8月7日(金)～9日(日)までの3日間と発表されました。「大民謡流し」や「住吉行列」「花火大会」など、恒例の行事のほかに特別なイベントも開催します。 ■新潟まつり実行委員会 廣田