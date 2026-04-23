国は津波の避難の際は渋滞による被害の拡大を防ぐため、原則徒歩での避難を呼びかけていますが、道は例外として、足の不自由な高齢者や、徒歩では到達時刻前までに避難場所に到着できない場所に住む人は、車での避難を認めています。各自治体の指示に従うようにしてください。 後発地震情報が出ている地域では、津波警報などが発表されたりした場合に備え、直ちに避難できる態勢を取るようにしましょう。「非常持ち出し品」や