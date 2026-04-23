もはや恒例となった丸亀製麺の「トマたまカレーうどん」。松岡昌宏さんと共同開発した、“ガツンと旨い！ガツンと辛い！”こだわりの一杯。6年目となる今年は、海老3尾を使った「海老カツトマたまカレーうどん」が新作として登場する。【写真】累計販売数1200万食超えの「トマたま」シリーズ。ぷりぷりの海老を3尾まとめて揚げた新作メニュー「海老カツトマたまカレーうどん」も！もはやこの時期の風物詩的メニューの「トマたまカ