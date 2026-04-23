鹿児島市は23日、保育所などに入ることができない「待機児童」が3年連続ゼロとなったことを発表しました。一方、国の交付金を活用した物価高対策として配られるギフトカードについて、4月30日から郵送を始めるということです。(下鶴市長)「令和8年4月1日現在の保育所等の利用待機児童数はゼロとなった」下鶴市長は23日、保育所などの待機児童ゼロを3年連続で達成したことを発表しました。鹿児島市は2022年度に待機児童が