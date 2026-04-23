シンガポールメディアの連合早報は23日、中国半導体大手の長鑫存儲技術（CXMT）に半導体の中核技術を漏えいしたとして、韓国サムスン電子の元研究員に懲役7年の実刑判決が言い渡されたとする記事を掲載した。韓国・連合ニュースの報道として伝えたところによると、ソウル中央地裁は22日、流出した技術が「国家核心技術」に該当し、被告が漏えいの過程で共謀した事実が認められると指摘した。また、被告が韓国の大企業が巨額