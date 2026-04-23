4月23日に行われた国務院報道弁公室の記者会見で、2025年までの第14次五カ年計画期間中、中国の農業科学技術進歩の貢献率（農業科学技術の、農業生産高増加に対する寄与度）が64％を上回り、農業用ドローンの保有数が30万機を超えて世界第1位となったことが明らかにされました。（提供/CGTN Japanese）