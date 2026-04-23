熊本県が計画する、半導体関連企業や研究機関を集めた「サイエンスパーク構想」で、中核となる拠点の整備を、不動産大手の三井不動産が手がけることが分かりました。 【写真を見る】三井不動産が手がける"サイエンスパーク"とは？ 台湾の成功例を熊本に！半導体サプライチェーンのさらなる強化目指す TSMCも立地する台湾・新竹のサイエンスパークには、半導体関連企業や研究機関を集まり、開発され