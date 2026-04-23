被害の実態がいまだに明らかでない水俣病について、環境省は去年11月に始めた住民健康調査の先行調査について、その結果を公表しました。 【写真を見る】環境省が水俣病の健康調査を本格化へ先行調査で「不満少ない」と結論付けるも 被害者団体側は「実態解明に繋がらない」と批判 環境省は、今年度から調査を本格化させる方針ですが、被害者団体は反発しています。 環境省の先行調査の結果によると、1975年より前に生まれ、