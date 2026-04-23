水俣病の認定申請を棄却された熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県を相手取り、水俣病と認めるよう求めた裁判の控訴審で、23日、福岡高等裁判所は原告の訴えを退けました。 【写真を見る】【水俣病訴訟】新潟地裁は「全員救済」福岡高裁は「棄却」なぜ判断が分かれた？争点の“感覚障害”と認定の壁＜解説あり＞ 記者「今、不当判決の旗が出されました。福岡高裁は原告側の訴えを棄却しました」 水俣病の認定を求める7人の声