スカイマークの社長に就任する三輪徳泰氏（同社提供）中堅航空会社のスカイマークは23日、本橋学社長（50）が退任し、社外取締役の三輪徳泰氏（79）が社長に就任する人事を発表した。6月下旬の定時株主総会を経て就く。業績の低迷が続いており、経営体制を刷新し構造改革を進める。三輪氏はスカイマークの事実上の筆頭株主である物流大手の鈴与や地域航空会社フジドリームエアラインズ（静岡市）で要職を務めた。約2年前に社長